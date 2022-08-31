В платье-футляре с леопардовым принтом: эффектный лук министра иностранных дел Швеции

Анн Линде выбрала для своего приезда в Прагу наряд с "хищным" принтом.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде приняла участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Пражском конгресс-центре в Праге.

Там политик появилась в довольно эффектном аутфите. Анн надела черно-белое платье-футляр с леопардовым принтом и белый жакет.

Анн Линде / Фото: Associated Press

К жакету Линде прикрепила сине-желтый значок. Аутфит министр дополнила серьгами с камнями, серебряным кольцом, часами с черным ремешком и перламутровым маникюром. Укладка и нежный макияж завершили деловой лук Анн.

Анн Линде / Фото: Associated Press

А министр обороны Австрии Клаудия Таннер прибыла в Прагу в брючном голубом костюме с белыми пуговицами на жакете и блузке с желтым флористическим принтом.

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