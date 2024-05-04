В платье-футляре с принтом: Брижит Макрон поприветствовала первую леди Демократической Республики Конго

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Макрон поприветствовали президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди и его жену Дениз на рабочем обеде в Елисейском дворце в Париже.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Супруги Чисекеди прибыли во Францию со своей дочерью, которая выглядела просто очаровательно в светлом платье с перфорацией и украшениях от известного ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

Ее мама - первая леди - надела костюм в яркий принт, который состоял из жакета и длинной юбки. Волосы она уложила в низкую прическу, а также надела серьги в виде цветов.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

А вот первая леди Франции Брижит Макрон решила в этот раз надеть на деловую встречу платье до колен в принт, которое украшал пояс на талии. Дополнила она его классическим пальто с пуговицами, которое идеально сидело по ее фигуре. Традиционно для себя, чтобы подчеркнуть свои потрясающе стройные ноги, Брижит обула туфли на высоких каблуках.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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