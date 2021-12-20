В платье-футляре с V-образным вырезом: Юлия Тимошенко выступила на политическом ток-шоу

Народный депутат выбрала для своего выхода нежный лук.

На днях Юлия Тимошенко приняла участие в политическом ток-шоу. В эфире политик появилась в нежном аутфите.

На ней был голубой костюм, состоящий из платья-футляра длины миди и с V-образным вырезом и жакета.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Наряд Юлия Владимировна дополнила сапогами цвета слоновой кости на высокой платформе и каблуке.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Нардеп дополнила образ любимой прической – хвостом с выпущенными спереди прядями, макияжем смоки-айс и французским маникюром.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

К слову, недавно Тимошенко посетила Подолье, где предстала в стильном двубортном пальто с серебряными пуговицами, воротником-стойкой и накладными карманами. Под верхней одеждой на ней была белая юбка-карандаш с разрезом сзади и водолазка с воротником, расшитым серебряными пайетками.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко