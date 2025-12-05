В платье-футляре цвета овсянки и на шпильках: Брижит Макрон в нежном образе появилась в Пекине

Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон с официальным визитом посетили Китай. Они приняли участие в церемонии приветствия в Пекине, которую для них устроила президентская чета Китая.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Первая леди Франции появилась там в нежном монохромном ансамбле. На ней было элегантное пальто цвета овсянки и платье-футляр в тон. Наряд она дополнила кремовыми туфлями-лодочками на шпильках и темно-бежевой сумочкой с логотипом Louis Vuitton.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит сделала аккуратную прическу, закрепив передние пряди сзади на затылке, любимый макияж смоки-айс, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — кольцами с камнями.

Напомним, Брижит Макрон на встречу с супругами Зеленских надела графитовый брючный костюм, белую сорчоку и темно-синий шарф от Louis Vuitton.