В платье H&M с пикантным декольте: королева Летиция сходила в театр

Это мероприятие Ее Величество посещает каждый год. В этот раз Летиция была облачена в черное платье-миди от H&M с непривычно глубоким для королевы декольте, в руках у нее был золотой клатч Magrit, а обута она была в золотые босоножки на устойчивых каблуках оттенка металлик Aquazzura.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции были распущены волосы, на лице красивый вечерний макияж, а в ушах - серьги. Также на пальце Ее Величества сверкало любимое кольцо Coreterno.

Испанский королевский двор поделился фотографиями в Instagram. Король Филипп VI присоединился к своей супруге в этот вечер.

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"Король и королева председательствовали на премьере оперы Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер" по случаю открытия лирического сезона 2024/2025 Королевского театра в Мадриде", - говорится в сообщении.

В конце спектакля Летиция и Филипп поздравили художественный и технический коллектив с великолепной работой.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на днях королева Летиция в джинсовом платье посетила церемонию вручения награды Retina Eco в Национальном центре искусств королевы Софии в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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