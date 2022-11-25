В платье хаки и с серьгами-петухами: Елена Зеленская в стильном образе записала видеообращение

Первая леди Украины предстала в видео в наряде в стиле милитари от украинской дизайнера.

Елена Зеленская присоединилась к акции "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия", которая проводится по всему миру с 25 ноября по 10 декабря. Цель акции – привлечь внимание к этой теме и призвать преодолевать любые проявления гендерно обусловленного насилия.

В этом году ее лозунг — "Чувствование победит насилие". В 60 городах и общинах по всей Украине установлена мозаика с изображениями разных форм насилия.

Первая леди записала видеообращение на эту тему и опубликовала его в Instagram.

"Война делает нас закаленными, более устойчивыми, выносливыми. Мы привыкаем к бытовым проблемам, воздушным тревогам, привыкаем принимать тяжелые решения. Но есть кое-что, к чему нельзя привыкать даже во время войны. Тем более во время войны. Наоборот, именно в войну надо стать в разы более внимательными к нуждам других, даже незнакомых нам людей, к их отчаянию, и не менее важно быть внимательными и к собственным проблемам, нельзя не учитывать случаи жестокости и издевательств, морального или физического давления, надеясь их как-то претерпеть. Нельзя закрывать глаза на то, что болит. Война не оправдание для бытового зла", – сказала супруга президента.

Зеленская предстала в кадре в платье в стиле милитари цвета хаки от дизайнера Лилии Литковской. На шее был длинный галстук-бант такого же цвета.

Этот наряд Литковская создала специально для первой леди. В нем Елена появилась на деловой встрече в Вашингтоне.

Свой аутфит Зеленская дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и ее любимыми золотистыми серьгами-петухами.

Напомним, Зеленская в платье винного оттенка онлайн приняла участие в форуме SCLAN в рамках CARICOM – содружества 20 стран региона.

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