В платье-халате и с бокалом: принцесса Мэри встретилась с людьми из дома престарелых

Датская кронпринцесса Мэри на днях посетила очередное рабочее мероприятие.

Ее королевское Высочество побывала в доме престарелых Naeldebjerg в Греве, в Дании, и была запечатлена во время беседы с одной из его постояльцев.

На встречу 49-летняя кронпринцесса приехала в лаконичном черном платье-халате в белый цветочный принт, дополнив наряд лаконичной подвеской на шее в виде маленького сердца, серьгами-висюльками с жемчужными камнями, а также двумя браслетами на запястье.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

Кронпринцесса собрала волосы сзади заколкой и сделала достаточно насыщенный макияж на лице. Она подняла бокал какого-то напитка вместе с женщиной, с которой была запечатлена во время разговора. Супруга наследного принца Фредерика выглядела очень заинтересованной и, как всегда, была элегантной.

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На официальной странице принцессы Мэри и ее мужа Фредерика опубликовали отчет с мероприятия и больше фотографий.

"Наши близкие отношения так же важны для нас, как и люди! Я вместе с министром социальных дел и по делам пожилых людей посетила Nældebjerg Plejecenter и поговорила с жителями, родственниками, персоналом и волонтерами о лишениях, изоляции и пустоте, которые характеризовали прошедший год.

Но это также был год творчества и готовности к переменам, и теперь, к счастью, было запланировано много хороших мероприятий и снова были взяты хорошие общие традиции. Было здорово увидеть это!", - подытожила Мэри.

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Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (7 фото)

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