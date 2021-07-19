В платье и без бюстгальтера: 64-летняя принцесса Каролина сопровождала брата на мероприятии в Монте-Карло

На этом мероприятии ранее князя Альбера II всегда сопровождала супруга княгиня Монако Шарлин.
На днях Альбер II посетил летний концерт Красного Креста в Монте-Карло, а сопровождала его на мероприятии племянница Шарлотта Казираги и сестра (и мама Шарлотты) принцесса Каролина Ганноверская.
34-летняя Шарлотта надела короткое платье с оборкой на подоле, подобрав к нему черные босоножки на платформе и застежках, а также маленькую черную сумку с россыпью пайеток. Волосы девушки были собраны в хвост, на шее красовалась подвеска в форме сердца, а на запястье несколько браслетов. Шарлотта не первый раз сопровождает князя Альбера II на публичном мероприятии. Ранее они вместе присутствовали на 15-м международном турнире по прыжкам в воду Монте-Карло.
Ее мать принцесса Каролина была в кофейном платье, под которое не надела бюстгальтер. Или надела, но он был слишком тонким и просвечивал соски принцессы сквозь ткань платья. Наряд был с принтом на подоле и с короткими рукавами. Его Каролина сочетала с двумя массивными браслетами на запястьях и бронзовыми туфлями на каблуках. А в руках держала клатч интересной формы.
Князь был в черном пиджаке, белых брюках и белой рубашке в сочетании с красным галстуком.
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