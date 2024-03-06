В платье и кашемировом пальто: герцогиня Софи в красивом аутфите появилась на публичном мероприятии

Герцог и герцогиня Эдинбургские побывали в церкови Райзинг-Брук, а также посетили начальную школу Флэш Лей. Софи присоединилась к мужу, когда он посещал любительский боксерский клуб The Right Stuff.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Getty Images

Софи выглядела элегантно во время этой поездки и была в легком пальто из кашемира Joseph поверх трикотажного платья Reiss и коричневых замшевых сапогах Gianvito Rossi, а также в руке держала сумку Isabel Marant. Она собрала волосы в низкий пучок, надела серьги с бриллиантами Amrapali Jewels и золотую цепь с булавкой на шею. Макияж на лице у Софи был максимально натуральный, а в руках она держала подаренный ей вазон цветов.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Эдвард и Софи вернулись к своим королевским обязанностям на этой неделе после отпуска, который они провели на швейцарском курорте Санкт-Мориц со своей 20-летней дочерью леди Луизой Виндзор.

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