В платье и косухе: 70-летняя Джилл Байден сверкнула стройными ногами

В платье и косухе: 70-летняя Джилл Байден сверкнула стройными ногами

Первая леди с мужем вернулась в Белый дом после выходных.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден вернулись в Белый дом из уикенда, который они провели в своем поместье в штате Делавэр.

Фотографы запечатлели супругов на базе ВВС Эндрюс, штат Мэриленд, когда они вышли из частного самолета.

Джилл Байден / Associated Press

Также их сфотографировали, когда они шли по Южной лужайке Белого дома.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл выглядлела отлично. На ней было светлое платье на пуговицах длины миди с пестрым принтом, сверху которого надела черную косуху.

Джилл Байден / Associated Press

Аутфит первая леди дополнила черными эспадрильями на высокой танкете.

Джилл Байден / Associated Press

Когда подул ветер, платье в районе колен разлетелось и она сверкнула своими стройными ногами.

Джилл Байден / Associated Press

Аутфит Джилл дополнила укладкой, легким макияжем, черной маской и жемчужными серьгами в ушах.

Джилл Байден / Associated Press

Джо был одет в классический черный костюм, светлую рубашку, красный галстук с принтом и черные туфли.

Ранее первая леди продемонстрировала нежный образ. На Джилл было голубое платье миди с цветочным принтом, поверх которого она надела белый жакет.

Джилл Байден / Associated Press

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