В платье и косухе: 70-летняя Джилл Байден сверкнула стройными ногами

Первая леди с мужем вернулась в Белый дом после выходных.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден вернулись в Белый дом из уикенда, который они провели в своем поместье в штате Делавэр.
Фотографы запечатлели супругов на базе ВВС Эндрюс, штат Мэриленд, когда они вышли из частного самолета.
Также их сфотографировали, когда они шли по Южной лужайке Белого дома.
Джилл выглядлела отлично. На ней было светлое платье на пуговицах длины миди с пестрым принтом, сверху которого надела черную косуху.
Аутфит первая леди дополнила черными эспадрильями на высокой танкете.
Когда подул ветер, платье в районе колен разлетелось и она сверкнула своими стройными ногами.
Аутфит Джилл дополнила укладкой, легким макияжем, черной маской и жемчужными серьгами в ушах.
Джо был одет в классический черный костюм, светлую рубашку, красный галстук с принтом и черные туфли.
Ранее первая леди продемонстрировала нежный образ. На Джилл было голубое платье миди с цветочным принтом, поверх которого она надела белый жакет.
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