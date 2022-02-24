В платье и на каблуках: вспоминаем, как королева мать Елизавета на вертолете летала

В платье и на каблуках: вспоминаем, как королева мать Елизавета на вертолете летала

Много в архивах британской королевской семьи снимков королевы матери Елизаветы, супруги короля Георга VI.

Елизавета Боуз-Лайон прожила еще пол столетия после смерти ее дорогого супруга в 1952 году. Сама она скончалась в возрасте 101 года в 2002, спустя месяц после смерти своей младшей дочери принцессы Маргарет.

Мы нашли в архиве один интересный снимок, который был сделан в этот день, 24 февраля 1962 года, через десять лет после смерти короля Георга VI. На фото королева-мать Елизавета выходит из вертолета на территории средней школы для девочек графства в Челмсфорде, Англия.

Королева-мать Елизавета / Associated Press

На ней одето платье, пальто, высокие перчатки и даже меховая горжетка. Елизавета в головном уборе с перьям, с жемчужным колье из трех нитей на шее, жемчужных серьгах и с брошью на груди. Обута королева-мать в туфли на высоких каблуках, а в руках держит сумку. Выглядит весьма эффектно.

Напомним, ранее мы уже показывали вам фото, как выглядела Елизавета во время своих светских выходов в разные годы.

Елизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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