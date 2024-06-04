В коротком платье и на высоких каблуках: королева Максима приехала на деловую встречу

Ее Величество посетила ежегодную конференцию Фонда финансирования малого и среднего бизнеса. Тема рынка инклюзивного финансирования занимает центральное место на конференции "Mind the Gap", а королева Максима выступает как член нидерландского комитета по предпринимательству.

На встречу супруга короля Виллема-Александра приехала в бордовом платье с принтом от Natan Couture, обула любимые туфли с прозрачными вставками от Gianvito Rossi, а в руках держала сумку в тон наряда от Delvaux. Королева набросила на плечи платок, надела серьги-висюльки с камнями, волосы собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж глаз и губ. На запястьях у нее было по несколько разных золотых браслетов и часы на кожмном ремешке. А на пальцах несколько колец, в том числе и роскошное помолвочное, о котором мы недавно детально вам рассказывали.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Во время предыдущего своего выхода несколькими днями ранее королева Максима появилась на публике в шляпе с огромными полями и приталенном платье тоже от Natan Couture. В тот день Ее Величество посетила международный саммит FBN NxG в Мадуродаме в Гааге.

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