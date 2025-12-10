В платье и с брошью на груди: королева Камилла посетила чаепитие в Кларенс-хаусе

Королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Ее Величество присутствовала провела в Кларенс-хаусе послеобеденный чайный прием для благотворительной организации, занимающейся проблемами экономического насилия и ее жертв.

78-летняя Камилла встретилась с представителями благотворительной организации Surviving Economic Abuse (SEA) и выслушала истории женщин, рассказанные в специально отведенном зале, после чего состоялся более широкий прием в лондонской резиденции, на котором также присутствовали представители банковской отрасли.

Королева Камилла / © Associated Press

Супруга короля Чарльза уже много лет ведет кампанию против насилия в отношении женщин и девочек, например, в качестве покровительницы благотворительной организации SafeLives и посещая приюты Refuge и Women’s Aid. Во время втсречи она приняла участие в дискуссии с участием трех женщин, переживших экономическое насилие, которые поделились своим личным опытом и рассказали о важности открытого обсуждения пережитого, чтобы привлечь внимание к проблеме и помочь сформировать действия по ее решению.

Реклама

Королева Камилла / © Associated Press

Приехала на встречу королева в платье пастельного оттенка на которое пришпилила брошь от Wartski, украшенную эмалью и бриллиантами, стоимость которой оценивается в 8000 фунтов стерлингов и которая когда-то была подарком от короля Чарльза. Образ дополнила жемчужными серьгами-висюльками и несколькими золотыми браслетами. Камилла сделала лаконичный макияж и прическу.

Королева Камилла / © Associated Press

«Я думала, что знаю почти все о домашнем насилии, но сегодня я узнала много нового, о чем раньше не знала. И разговоры со всеми этими очень смелыми женщинами, побуждение их рассказать свои истории, поговорить друг с другом и объединить все банки и финансовые учреждения под одной крышей, обмен идеями и историями — я думаю, это путь вперед», — сказала королева. «Поэтому я просто надеюсь, что сегодняшний день стал шагом в этом направлении», — дополнила она, цитирует ее слова Daily Mail.

Королева Камилла / © Associated Press

Ранее, напомним, королеву Камиллу и короля Чарльза раскритиковали за то, что они выбрали неподходящее фото для своей рождественской открытки.