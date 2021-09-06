В платье и широкополой шляпе: торжественный выход датской кронпринцессы Мэри

Члены датской королевской семьи впервые после летних каникул вернулись к работе.

Наследник датского трона кронпринц Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри посетили церемонию, посвященную Дню флага эмиссаров Дании во время визита в военный штаб Кастеллет, в Копенгагене.

49-летняя принцесса выглядела, как всегда элегантно и была одета в белое платье с принтом, черное пальто, широкополую шляпу черного цвета с белыми цветами и кожаные перчатки. На пальто у Мэри была пришпилена массивная брошка, в ушах сверкали жемчужные серьги, похожие на те, которые любит носить британская королева Елизавета II. Также на лице у Мэри был макияж, а волосы были собраны в низкий пучок.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Getty Images

Ее супруг кронпринц Фредерик был одет в военную форму, а на его груди было пришпилено множество медалей.

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Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (7 фото)

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