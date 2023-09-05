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В платье и жакете: королева Сильвия выбрала яркий образ для публичного выхода

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
230
Время на прочтение
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В платье и жакете: королева Сильвия выбрала яркий образ для публичного выхода

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

79-летняя шведская королева может похвастаться безупречным чувством стиля.

Королева Сильвия, супруга короля Карла Густава, присутствовала на торжественном открытии жилого квартала для людей, страдающих деменцией. 

На встречу Ее Величество приехала в костюме цвета фуксии, состоящего из платья прямого силуэта и короткого жакета. У нее в ушах были жемчужные серьги, на шее красивое, необычного дизайна жемчужное колье, а на запястьях несколько золотых браслетов и часы. Свой образ Сильвия также дополнила классической укладкой и легким макияжем, в котором подчеркнула губы помадой, подобранной в тон наряду.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

На руке у королевы висела бежевая вместительная сумка, на которой был повязан платок, а в руках она несла букет желтых цветов. Сильвия прекрасно выглядела и не забыла про маникюр.

Недавно, напомним, мы видели королеву Сильвию в вечернем платье и туфлях-лодочках, когда она посещала церемонию вручения водной премии в Стокгольме.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
230
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