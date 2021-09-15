В платье из денима и крокодиловых лодочках: стильный выход королевы Летиции

Королева-консорт Испании очень плодотворно работает.

Чем занимается ее супруг король Филипп VI, не особо известно, а вот Летиция едва ли не каждый день посещает различные встречи, фонды, церемонии и другие мероприятия.

Вчера, 14 сентября Летиция посещала очередную встречу, где отмечали 50-ю годовщину создания факультета информационных наук UCM в Мадриде.

48-летняя Летиция приехала в платье из денима. Акцентом в ее образе были красные туфли-лодочки из кожи крокодила, а также тонкий красный ремешок на талии. Ее Величество была в защитной маске на лице, волосы распустила и сделала насыщенный дневной макияж.

Королева Летиция / Getty Images

Также читайте Первые фото из колледжа: испанская принцесса Леонор уехала на учебу

Из украшений на Летиции были золотые серьги-кольца в ушах и золотое кольцо, которое она всегда носит на указательном пальце левой руки. Это кольцо ей подарили дочери Леонор и София. Украшение от марки Karen Hallam выполнено из серебра, но у королевы она еще и в позолоте. Украшение с интересным овальным верхом, стоимостью 90 евро. Деньги дочери Летиции накопили сами, чтобы сделать подарок для мамы.

Королева Летиция / Getty Images

Видимо, сейчас, когда старшая дочь королевской пары – принцесса Леонор уехала на учебу в Уэльс, кольцо стало еще более значимым для ее матери.

Читайте также: Королевские титулы: почему Меган не принцесса, а Кейт может стать королевой-консортом

Король Филипп VI и королева Летиция (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку