В платье из льна и в серьгах с кисточками: яркая королева Максима с семьей на пляже

Семья побывала на побережье, где они устроили небольшой фотосет, а также посетили проект по охране природы в Синт-Эстатиусе, Бонайре. 51-летняя королева Максима снова не дает нам скучать и продемонстрировала новый яркий лук. На ней было льняное платье миди с принтом от Zimmermann за 695 долларов, обута она была в босоножки на платформе, а в руках держала бамбуковый клатч от Glorinha Paranagua за 120 долларов.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерью Катариной-Амалией / Фото: Getty Images

Талию Ее Величества подчеркивал широкий белый пояс, а ему в тон в ушах были серьги с кисточками, а на лице солнцезащитные очки от Tom Ford. Дочь короля и королевы принцесса Катарина-Амалия была в этот день в голубой рубашке, льняных белых широких брюках и в босоножках на каблуках. В руках она держала клатч с вышивкой, а в ушах у девушки были серьги-висюльки с кисточками, как у мамы.

В целом в этом туре складывается впечатление, что Катарина-Амалия старается подражать своей маме и часто выбирает крупные украшения для своих образов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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