В платье из перьев и в золотых туфлях: королева Максима посетила юбилейный вечер
Королева Максима вчера присутствовала на юбилейном вечере Королевской консерватории в театре «Амаре» в Гааге.
Основанная в 1826 году, Королевская консерватория искусств в Гаагеотмечает свое 200-летие. И для юбилейного мероприятия королева подобрала для выхода коктейльное платье.
Максима облачилась в любимый бренд Natan. На ней было синее платье миди с перьям на подоле и несколькими полосками из шелка на талии, и обула золотые туфли-лодочки на каблуках. В руках Максима держала черный платок и маленький черный клатч. А ее образ дополняли серьги с бриллиантами, бриллиантовый браслет, часы на черном кожаном ремешке и красный маникюр. Волосы она собрала в прическу и сделала выразительный макияж глаз.
Королевская консерватория — старейшая консерватория в Нидерландах и часть Гаагского университета искусств. На протяжении двухсот лет консерватория является местом, где музыканты, танцоры и композиторы получают образование и развивают свой художественный талант. Здесь студенты и учащиеся из Нидерландов и из-за рубежа получают образование высочайшего уровня в области музыки и танца.
Днем ранее королева посетила общественный центр в Амстердаме, где появилась в юбке из искусственной кожи и подходящей блузке. Аутфит также был от бренда Natan.