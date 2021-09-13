В платье из старой коллекции и под зонтом: королева Летиция сходила в музей

В платье из старой коллекции и под зонтом: королева Летиция сходила в музей

Королева Летиция начала новую рабочую неделю с посещения музей Эль Прадо в Мадриде.

Ее Королевское Величество выбрала для выхода платье из весенне-летней коллекции 2019 от бренда Pedro del Hierro. В этом голубом асимметричном платье королева уже не раз выходила в свет. Свободный кроя наряда подчеркивается тонким поясом на талии, у наряда есть воротник, а длинные рукава королева слегка подкатала вверх.

Королева Летиция / Getty Images

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К образу Летиция подобрала классические бежевые туфли-лодочки с открытыми пятками от Carolina Herrera, надела серьги из белого золота и белую защитную маску на лицо. А на ее пальце сверкало любимое кольцо Karen Hallam - подарок от дочерей.

В Мадриде сегодня дождливая погода, поэтому королева несла в руке черный зонт. Позади нее шла охрана, разумеется, супруга короля всегда перемещается по городу под присмотром службы безопасности.

Королева Летиция / Getty Images

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Декольте королевы Летиции (7 фото)

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