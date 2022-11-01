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В платье из старой коллекции: красивая королева Максима посетила выставку

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В платье из старой коллекции: красивая королева Максима посетила выставку

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король и королева Нидерландов продолжают свой визит в Грецию.

Сегодня королева Максима вместе с королем Виллемом-Александром и президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетили специальную выставку World Press Photo под названием "Устойчивость" в культурном центре фонда Ставроса Ниархоса в Афинах.

Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press

Королевская особа надела на мероприятие красивое платье с накидкой в пудрово-розовом оттенке от бренда Claes Iversen из кутюрной коллекции 2018, которое впервые уже надевала в 2019 году, дополнив наряд замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и клатчем.

На голове у Максимы была цветочная повязка, макияж был выполнен в теплых оттенках, в ушах сверкали крупные серьги-клипсы с разноцветными камнями. Волосы Ее Величество распустила. На запястьях у королевы было несколько драгоценных браслетов, а ногти ее были накрашены бордовым лаком.

Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press
Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press

Сегодня пара также посетит два приюта для бездомных, которые спасают детей от бедности.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, королевская чета в сопровождении министра культуры Греции Лины Мендони посетили холм Акрополя в Афинах.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

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