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В платье, как у британской принцессы: королева Мэри с мужем - королем Фредериком - танцевала на балу

В платье, как у британской принцессы: королева Мэри с мужем - королем Фредериком - танцевала на балу

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Недавно в королевском дворце Дании Кристиансборге состоялся Бал искусств и культуры.

Ранее мы уже писали, что королева Мэри появилась на светском мероприятии в сверкающем платье от бренда Jenny Packham оттенка розового золота, а точно в таком же выходила на публику и принцесса Уэльская Кэтрин.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram
Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Датская королевская семья/Instagram
Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram
Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Датская королевская семья/Instagram
Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram
Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Датский дворец поделился видеороликом на своей странице в Instagram, показав, как король Фредерик X и его супруга королева Мэри кружились в танце и как вообще происходят подобные мероприятия во дворце.

Напомним, недавно мы показывали, как старшая дочь модели Хайди Клум посетила 67-й Венский оперный бал в платье от дизайнера Ролана Муре.

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