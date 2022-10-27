В платье, как у Кейт, и с брошью Елизаветы II: принцесса Анна на публичном мероприятии

Анна отправилась в поездку в поддержку ряда своих покровительств. На днях у 72-летней принцессы была аудиенция у президента Республики Уганда Йовери Мусевени.

В Твиттере господин президент поделился фотографиями с мероприятия, а мы смогли рассмотреть новый образ принцессы Анны, который показался нам так похож на образ, в котором Кейт Миддлтон появилась на публике в день своей помолвки с принцем Уильямом в 2010 году.

На Кэтрин тогда было платье от бренда Issa. За день до объявления о помолвке Кейт зашла в студию Даниэллы в Лондоне, чтобы спросить, есть ли у нее какие-нибудь новые синие платья для особенного обеда. Оказалось, что Кейт не понравился ни один товар, но потом дизайнер сказала, что у нее дома есть синее платье, которое могло бы подойти. Именно в этом платье Кейт Миддлтон и появилась перед камерами в день помолвки.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Associated Press

"Я был приглашен на ужин Ее Королевским Высочеством Королевской принцессой и ее мужем сэром Тимоти Лоуренсом в резиденции Верховного комиссара Великобритании в Кампале. Мы говорили о различных покровительствах, которые она приехала сюда поддержать. Я приветствую ее и пожелайте ей удачи", - написал мужчина.

I was hosted to a dinner by Her Royal Highness, Princess Royal and her husband Sir Timothy Laurence at the British High Commissioner’s residence in Kampala. We talked about the different patronages she has come to support here. I welcome her and wish her good luck. pic.twitter.com/XjDB73qiA5 — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 26, 2022

На фото видно, что Анна одета в синее платье с V-образным вырезом длины до колен и с расклешенными рукавами. Под мышкой принцесса держала синий клатч, а с левой стороны возле плеча у нее была пришпилена брошь с сапфиром и бриллиантами в капле жемчуга императрицы Марии Федоровны.

Эту брошь королева Елизавета носила несколько раз на протяжении всей своей жизни, вероятно, ее дочь хотела продемонстрировать дань уважения покойной матери.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ранее мы рассказывали уже, что принцесса Анна унаследовала особенные украшения своей матери и уже появлялась в них на публике. А также разбирались, кому достанутся украшения Елизаветы II, которые она носила при жизни.

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