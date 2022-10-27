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В платье, как у Кейт, и с брошью Елизаветы II: принцесса Анна на публичном мероприятии

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В платье, как у Кейт, и с брошью Елизаветы II: принцесса Анна на публичном мероприятии

Принцесса Анна и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королевская принцесса Анна находится в Уганде в новом королевском туре вместе со своим мужем Тимоти Лоуренсом.

Анна отправилась в поездку в поддержку ряда своих покровительств. На днях у 72-летней принцессы была аудиенция у президента Республики Уганда Йовери Мусевени.

В Твиттере господин президент поделился фотографиями с мероприятия, а мы смогли рассмотреть новый образ принцессы Анны, который показался нам так похож на образ, в котором Кейт Миддлтон появилась на публике в день своей помолвки с принцем Уильямом в 2010 году.

На Кэтрин тогда было платье от бренда Issa. За день до объявления о помолвке Кейт зашла в студию Даниэллы в Лондоне, чтобы спросить, есть ли у нее какие-нибудь новые синие платья для особенного обеда. Оказалось, что Кейт не понравился ни один товар, но потом дизайнер сказала, что у нее дома есть синее платье, которое могло бы подойти. Именно в этом платье Кейт Миддлтон и появилась перед камерами в день помолвки.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / © Associated Press
Кейт Миддлтон и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Associated Press

"Я был приглашен на ужин Ее Королевским Высочеством Королевской принцессой и ее мужем сэром Тимоти Лоуренсом в резиденции Верховного комиссара Великобритании в Кампале. Мы говорили о различных покровительствах, которые она приехала сюда поддержать. Я приветствую ее и пожелайте ей удачи", - написал мужчина.

На фото видно, что Анна одета в синее платье с V-образным вырезом длины до колен и с расклешенными рукавами. Под мышкой принцесса держала синий клатч, а с левой стороны возле плеча у нее была пришпилена брошь с сапфиром и бриллиантами в капле жемчуга императрицы Марии Федоровны.

Эту брошь королева Елизавета носила несколько раз на протяжении всей своей жизни, вероятно, ее дочь хотела продемонстрировать дань уважения покойной матери.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / © instagram.com/theroyalfamily
Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ранее мы рассказывали уже, что принцесса Анна унаследовала особенные украшения своей матери и уже появлялась в них на публике. А также разбирались, кому достанутся украшения Елизаветы II, которые она носила при жизни.

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