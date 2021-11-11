В платье, как у Меган: графиня Уэссекская Софи продемонстрировала красивый аутфит на публике

11 ноября в Великобритании отмечается День памяти, и члены королевской семьи принимают участие в разных памятных мероприятиях.

Сегодня графиня Уэссекская Софи, супруга младшего сына королевы Елизаветы II – принца Эдварда, посетила службу перед тем, как принять салют на параде 11 ноября 2021 года в Бедворте. На публике 56-летняя Софи появилась в макси-платье цвета марсала, поверх которого было серое объемное пальто с большими накладными карманами. Обута графиня была в высокие замшевые светло-бежевые сапоги на каблуках, а в руках держала небольшой клатч. Волосы Софи распустила, сделала очень легкий макияж, надела серьги в форме лепестков, а на груди у нее была пришпилена брошка в виде красного мака. Почему члены королевской семьи носят такие брошки, мы рассказывали вам ранее в этом материале.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

А вчера, 10 ноября, графиня Уэссекская присутствовала на приеме в честь победителей Королевской премии за предпринимательство в Виндзорском замке. Там она появилась в очень красивом черном платье с "вырезом лодочка" (кстати, это был любимый фасон платьев Меган Маркл, когда она жила с Гарри в Великобритании), с распущенными волосами, серьгами-кольцами в ушах и золотой брошью с маком. Также несколько брошек-маков были на клатче графини.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

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