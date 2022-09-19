В платье-кейпе и шляпе от Dior: Меган, герцогиня Сассекская, на прощании с Елизаветой II

19 сентября в Великобритании прощаются с королевой Елизаветой II, которая пребывала на троне долгих 70 лет и ушла из жизни на 97-м году, 8 сентября, в шотландском замке Балморал. Невероятная процессия на улицах Лондона началась в обед, а ключевой частью церемонии стало отпевание монарха в Вестминстерском аббатстве.
Среди приглашенных гостей на церемонии прощания были высокопоставленные политики, первые леди и члены других королевских семей, а также представители Содружества. Гроб покойной королевы перед отпеванием в Вестминстерское аббатство сопровождала ее семья, и среди ее членов была супруга принца Гарри - 41-летняя Меган, герцогиня Сассекская.
Прощаться с монархом Меган пришла в платье-кейпе от бренда Stella McCartney и шляпе от британского модиста Стивена Джонсона, созданной для Dior (в такой же, только белого цвета, она появлялась на праздновании платинового юбилея королевы на престоле).
Дополнили ее образ серьги-гвоздики с жемчугом и бриллиантами, подаренные королевой в 2018 году, высокие перчатки, туфли-лодочки и знаменитый браслет Cartier Love из желтого золота.
Похоронят королеву Елизавету II на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI, где также похоронены ее родители король Георг VI и его супруга Елизавета, сестра принцесса Маргарет, сюда ж перенесут тело супруга Елизаветы II - принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который скончался в 2021 году
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