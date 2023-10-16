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В платье-кейпе и туфлях Manolo Blahnik: 19-летняя нидерландская принцесса появилась на приеме во дворце

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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В платье-кейпе и туфлях Manolo Blahnik: 19-летняя нидерландская принцесса появилась на приеме во дворце

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

15 октября датский принц Кристиан отпраздновал свое 18-летие. По случаю совершеннолетия внука королева Дании Маргрете провела гала-ужин во дворце Кристиансборг.

Среди гостей мероприятия были члены датской королевской семьи, а также ближних королевств - Норвегии и Нидерландов. Одной из самых ярких и гламурных на празднике была 19-летняя нидерландская принцесса Катарина-Амалия.

Будущая наследница престола появилась на публике длинном наряде кобальтового цвета. Это было платье-кейп от бренда Essentiel Antwerp, которое она сочетала с легендарными синими туфлями от Manolo Blahnik.

Свой роскошный наряд Катарина-Амалия дополнила гламурным клатчем со стразами и украшениями с сапфирами из королевской коллекции. На голове у девушки красовалась тиара королевы Эммы.

Принцесса Катарина-Амалия и принцесса Бельгии Елизавета / © Getty Images
Принцесса Катарина-Амалия и принцесса Бельгии Елизавета / Фото: Getty Images

Это уникальное украшение является конструктором, и носить его можно как колье или тиару. Изначально оно представляло собой колье из бриллиантов и одиннадцати сапфиров и было куплено для королевы Эммы ее мужем, королем Виллемом III. Вместе с другими украшениями оно было собрано в супружескую парюру. Иногда в центр изделия добавляли сапфировый кулон. Сейчас тиару венчают пять ромбовидных украшений из сапфиров и бриллиантов.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images
Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
569
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