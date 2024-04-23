В платье-комбинации и балетках: леди Амелия Виндзор сходила на ивент

Леди Амелию Виндзор запечатлели фотографы на ужине в честь Дня Земли BoTree x One Tree Planted в The BoTree в Лондоне.

Девушка была одета в черное платье-комбинацию с кружевной отделкой на декольте и на тонких бретельках, которое сочетала с розовыми балетками и сумкой в тон. Амелия сделала очень легкий макияж на лице, волосы собрала в пучок и надела золотые серьги и золотая цепь с кулоном из камня. Также у нее на запястье было несколько браслетов.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В повседневной жизни, напомним, Амелия Виндзор выбирает простые и комфортные наряды, отдавая предпочтение джинсам, пальто и удобной обуви. Недавно аристократку сфотографировали во время прогулки в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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