В платье-комбинации за более чем 3 тысячи евро: греческая принцесса похвасталась модным луком

Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

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Единственная дочь и старший ребенок греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь поделилась новыми фотографиями в своем Instagram. На фото 28-летняя девушка позировала в саду красивого дома, который окружали пальмы и красивые высокие растения.

Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Она продемонстрировала поклонникам новое платье-комбинацию от люксового бренда Loro Piana, которое имело V-образное декольте, тонкие бретели и было украшено кружевом на лифе и спине из гипюра с замысловатыми мотивами чертополоха.

Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Спина у наряда имела глубокий вырез. А вот стоимость такого платья 3198 евро.

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Образ Мария-Олимпия дополнила мюлями от известного бренда ALAÏA за 1190 евро из змеиной кожи. В руке она держала бокал с вином, поэтому, возможно, в таком нежном образе она посетила садовую вечеринку или какой-то частный праздник своей семьи.

Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Ранее в подобном платье фото опубликовала Меган Маркл — супруга принца Гарри. Она показала фото с пляжа на котором бежала по воде в легком белом платье от бренда Khaite с V-образным декольте.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images