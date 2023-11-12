В платье, которое надевала много раз: принцесса Анна посетила концерт в Королевском Альберт-холле

Сестра короля Чарльза – королевская принцесса Анна – тоже посетила концерт памяти в Королевском Альберт-Холле в Лондоне в субботу вечером.

73-летняя дочь королевы Елизаветы II надела черное бархатное платье с длинными рукавами и круглым вырезом из своего старого гардероба, а сверху набросила черно-белый платок с вышивкой.

Британская королевская семья на концерте памяти в Королевском Альберт-холе / Фото: Getty Images

Анна была в жемчужных серьгах с бриллиантами, похожие когда-то носила ее мать королева, а также в жемчужном колье из трех нитей, тоже принадлежавшее королеве Елизавете II.

Ее Высочество была со своей традиционной прической, а в макияже лишь накрасила губы красной помадой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Супруга короля Чарльза III – королева Камилла – хоть и старше, чем принцесса Анна, напротив, стала больше экспериментировать с макияжем и особенно с губами. Камилла также присутствовала на концерте и открывала перед его началом статую принца Филиппа.

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