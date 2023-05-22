В платье, которое одалживала маме: принцесса Уэльская приехала на цветочную выставку

Похоже, Кейт отдала дань уважения покойной королеве Елизавете II, которую в последний раз публика видела на Chelsea Flower Show в мае 2022 года. Тогда монарх приехала на багги и была одета в розовое пальто, под которым было белое платье с крупным цветочным принтом. Она была в белых перчатках, в своих любимых жемчужных украшениях и с розовой помадой на губах.

Принцесса Уэльская на Chelsea Flower Show / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская также выбрала для выхода розовое платье-рубашку от ME+EM, которое ранее носила ее мать Кэрол Миддлтон, а также которое сама Кейт неоднократно надевала.

Принцесса Уэльская на Chelsea Flower Show / Фото: Associated Press

Принцесса сочетала платье со своими туфлями на танкетке Castaner Carina Espadrille с завязками и надела серьги-висюльки с папоротником от Catherine Zoraida. Волосы принцессы Уэльской были распущены, а на лице был макияж в натуральных оттенках.

Принцесса Уэльская на Chelsea Flower Show / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская на Chelsea Flower Show / Фото: Associated Press

На мероприятии Кейт познакомилась с подростками из 10 школ, участвующими в кампании RHS по школьному садоводству и посетила вместе с ними три выставочных сада этого года.

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