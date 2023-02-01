В платье, которое уже носила: новый выход королевы Летиции

Ее Величество посетила Испанскую федерацию редких заболеваний в центре Sense Barreres Петрере. 50-летняя королева надела черно-белое платье c принтом "гусиная лапка" от испанского бренда Pedro del Hierro, которое ранее уже надевала. В этот раз Летиция дополнила наряд высокими сапогами из замши на устойчивых каблуках и черным пальто с поясом на талии от Carolina Herrera.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ королева дополнила серьгами Joyeria San Eloy из белого золота с бриллиантами и кольцом Coreterno из желтого золота, которое с недавних пор носит вместо Karen Hallam. Как известно, кольца Летиция носит редко и, если и выбирает какое-то ювелирное изделие, носит его постоянно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции были распущены длинные волосы, которые красиво блестели на солнце, и макияж на лице.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, король и королева Испании организовывали прием для дипломатического корпуса в Королевском дворце в Мадриде. В этот вечер королева выглядела роскошно в молочно-белой блузке с бантом от Carolina Herrera и светло-розовой макси-юбке с широким поясом на талии от Palace Seamstress.

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