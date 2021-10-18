В платье, которому 10 лет: красивая герцогиня Кейт и принц Уильям посетили церемонию

В платье, которому 10 лет: красивая герцогиня Кейт и принц Уильям посетили церемонию

Вчера герцог и герцогиня Кембриджские посетили первую в истории церемонию вручения премии Earthshot Prize, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией".

Светское мероприятие прошло в Alexandra Palace в Лондоне. Премия Earthshot Prize, созданная принцем Уильямом и Королевским фондом, привела к беспрецедентным глобальным поискам самые вдохновляющие и новаторские решения величайших экологических проблем, стоящих перед нашей планетой.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

39-летняя герцогиня Кейт приехала на мероприятии в красивом платье Alexander McQueen с короткими рукавами и струящейся юбкой, которое дополнила поясом от Jenny Packham из свадебной коллекции 2018.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

В этом же платье Кэтрин появлялась на публике во время королевского тура по США и Канаде и на премии BAFTA в 2011 году. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила любимыми серьгами от Kiki McDonough из специальной серии в форме капель, легким вечерним макияжем и безупречной укладкой волнами.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Принц Уильям в этот вечер блистал в изумрудном бархатном пиджаке, темно-синей водолазке под низом, черных брюках и лаковых туфлях на шнурках. На церемонию пара прибыла на электрокаре марки Audi.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

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Герцог и герцогиня Кембриджские на церемонии Earthshot Prize (8 фото)

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