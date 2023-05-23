В платье, которому 12 лет: королева Максима удивила образом во время очередного выхода

Королева Нидерландов посетила собрание в городе Зейст, перед совещанием по вопросам здравоохранения.

52-летняя мать троих детей улыбалась и выглядела расслабленной, когда шла к деревенскому дому Аустерлица на встречу в скромном бежевом платье от итальянского дизайнера Valentino и туфлях-лодочках в тон.

Платье, которое королева Максима дополнила бежевым клатчем и эффектными серьгами, было из коллекции дизайнера весна-лето 2011. Она подчеркнула талию тонким поясом, сделала лаконичную укладку и неброский макияж. Особенно выделялись в ее образе крупные серьги в ушах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима придерживается устойчивого подхода к моде, а ее интерес к климату и устойчивому развитию выходит далеко за рамки переработки одежды.

Напомним, недавно королева Максима с супругом королем Виллемом-Александром посещали выпускной дочери – принцессы Алексии, которая закончила обучение в UWC Atlantic College в Уэльсе.

Королева Максима, король Виллем-Александр и их средняя дочь принцесса Алексия / Фото: Twitter Нидерландской королевской семьи

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