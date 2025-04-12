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В платье, которому 15 лет: принцесса Ингрид Александра надела платье матери
Девушка активно пользуется гардеробом матери и ее дизайнерскими платьями.
Президент Исландии Халла Томасдоттир и ее муж Бьёрн Скуласон посетили Норвегию с государственным визитом на этой неделе и в их честь в Осло устроили торжественный ужин. Посетила мероприятие принцесса Ингрид Александра и привлекла своим образом много внимания.
Дело в том, что 21-летняя принцесса пришла на банкет в небесно-голубом платье от Ole Yde сшитом из нежной ткани. У него также были короткие рукава, шлейф и многослойность — наряд украшало много асимметричных слоев ткани.
Образ она дополнила колье на шее и диадемой с бриллиантами и жемчугом принцессы Ингеборги, которая юыла подарена ей на 18-летие.
Однако платье девушки — не новинка. 15 лет тому назад этот же наряд носила ее мать — кронпринцесса Метте-Марит на свадьбе кронпринцессы Виктории.