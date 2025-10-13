- Дата публикации
В платье цвета лесной травы и в компании дочерей: королева Летиция блистала на параде
Испанская королевская семья присутствовала на приеме по случаю Национального дня в Королевском дворце в Мадриде.
Королева Летиция, король Филипп VI и двое их дочерей — принцесса Леонор и инфанта София — посетили специальный военный парад на площади Нептуна.
После чествования павших и синхронного полета истребителей монаршая семья переместилась в Королевский дворец, где Их Величества дали традиционный прием в честь Национального дня.
В этот день королева Летиция выбрала струящееся платье миди из твида цвета лесной травы, которое она дополнила тонким черным поясом на талии от Boss, туфлями-слингбэками на невысоких каблуках Massimo Dutti, сумкой Carolina Herrera, изумрудными серьгами-висюльками от Tous. Также королева распустила волосы, сделала выразительный макияж и надела любимое кольцо Coreterno.
Ее старшая дочь Леонор — наследница престола — была одета в военную форму, так как она проходит сейчас военную подготовку и это, по всей видимости, соблюдение протокола. Король Филипп VI также был в военной форме на параде, а на приеме переоделся в темно-синий костюм. А вот инфанта София, приехавшая из Португалии на пару дней, надела короткое черное платье в горох и обула балетки с открытыми пятками.
Инфанта София, напомним, сейчас учится в Forward College в Португалии, а домой приехала специально, чтобы посетить торжественную церемонию.