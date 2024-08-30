В платье Louis Vuitton со стильным поясом: красивая Брижит Макрон встречала гостей у Елисейского дворца

Первая леди Франции в наряде любимого бренда появилась на встрече.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приветствовали в своей резиденции, в Елисейском дворце в Париже, президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер.
Первая леди Франции снова выбрала наряд белого цвета. На ней было платье ее любимого бренда Louis Vuitton с рукавами три четверти, застежкой-молнией и массивным кожаным черным ремнем с золотистыми застежками-карабинами.
Аутфит Брижит дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. У нее была объемная укладка каре, макияж с акцентом на глазах и парные черные кожаные браслеты на запястьях.
Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон в белом мини-платье продемонстрировала стройные ноги.
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