- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье любимого бренда и черных эспадрильях: королева Летиция с мужем и дочками посетила Жирону
Королева Летиция сопровождала короля Филиппа VI, принцессу Леонор и инфанту Софию на заседании Молодежного консультативного совета Фонда принцессы Жироны.
Для этого выхода Ее Величество выбрала платье с цветочным принтом, которое она уже надевала на Мадридской книжной ярмарке.
Наряд от любимого королевой бренда Hugo Boss с силуэтом цветов — одна из тех вещей, которые стали неотъемлемой частью ее летнего гардероба и которую она всегда выбирает, когда температура зашкаливает. К нему Летиция подобрала черные эспадрильи с лентами вокруг ноги на небольшой платформе. Волосы ее были распущены и развивались на ветру, макияж на лице натуральный, а в ушах лаконичный серьги.
Король и королева Испании с дочерьми встретились в библиотеке музея с Молодежным консультативным советом Фонда принцессы Жироны — группой из 18 молодых людей, которые доносят проблемы своего поколения до попечительского совета и работают над такими актуальными вопросами, как эмоциональное благополучие и использование новых технологий.
Напомним, принцесса Леонор и инфанта София перед этим осмотрели археологический комплекс Эмпуриес, после чего и встретились со своими родителями в Жироне.