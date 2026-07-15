В платье любимого бренда и черных эспадрильях: королева Летиция с мужем и дочками посетила Жирону

Королева Летиция / © Getty Images

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Для этого выхода Ее Величество выбрала платье с цветочным принтом, которое она уже надевала на Мадридской книжной ярмарке.

Наряд от любимого королевой бренда Hugo Boss с силуэтом цветов — одна из тех вещей, которые стали неотъемлемой частью ее летнего гардероба и которую она всегда выбирает, когда температура зашкаливает. К нему Летиция подобрала черные эспадрильи с лентами вокруг ноги на небольшой платформе. Волосы ее были распущены и развивались на ветру, макияж на лице натуральный, а в ушах лаконичный серьги.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Король и королева Испании с дочерьми встретились в библиотеке музея с Молодежным консультативным советом Фонда принцессы Жироны — группой из 18 молодых людей, которые доносят проблемы своего поколения до попечительского совета и работают над такими актуальными вопросами, как эмоциональное благополучие и использование новых технологий.

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Напомним, принцесса Леонор и инфанта София перед этим осмотрели археологический комплекс Эмпуриес, после чего и встретились со своими родителями в Жироне.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

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