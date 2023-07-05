В платье любимого бренда и красных лодочках: королева Матильда на открытии их с мужем бюстов

Бельгийская королевская чета присутствовала на открытии своих бюстов в сенате Бельгии в Брюсселе.

Новые бюсты короля Филиппа и королевы Матильды были созданы художником Хансом Оп де Беком в честь десятилетнего правления короля, который взошел на престол в июле 2013 года после отречения от своего отца Альберта II.

Король Филипп и королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда приехала на мероприятие в платье с вышивкой Natan Couture средней длины и с тонким ремешком на талии, подобрав к нему красные замшевые туфли-лодочки на каблуках и клатч им в тон от Giorgio Armani.

На запястьях у королевы было традиционно несколько золотых браслетов, а на пальце сверкало кольцо с сапфиром. Также королева сделала лаконичную прическу и макияж.

Король Филипп и королева Матильда / Фото: Getty Images

Король Филипп был в синем костюме, подобрав к нему светлую рубашку и галстук с принтом. Позируя около бюстов, королевская чета улыбалась, похоже, им понравилась работа скульптора.

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