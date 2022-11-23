В платье любимого бренда и тиаре Дианы: принцесса Уэльская на государственном банкете

Вчера вечером в Букингемском дворце состоялся государственный банкет в честь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу, который прибыл с визитом в Лондон.

Королевские дамы облачились в вечерние наряды и тиары и появились на торжественном приеме. Кэтрин, принцесса Уэльская прибыла в белом платье от Jenny Packham с кейп-накидкой, одного из ее любимых брендов. Изделие отличалось вставками из кристаллов на плечах, элегантными рукавами до пола и приталенным силуэтом. Стоимость такого платья составляет 5073 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Свой вечерний образ Кэтрин дополнила знаменитой тиарой "Узелки любви", принадлежащей ранее ее свекрови принцессе Диане. Сама Диана, к слову, не очень-то и любила эту тиару. Говорят, леди Ди сильно раздражал звук цокающих на тиаре жемчужных подвесок. Еще до того, как попасть в шкатулку Дианы, эта тиара принадлежала королеве Елизавете II, а еще раньше - ее бабушке, королеве Марии. Изготовлена тиара была в 1913 году по заказу супруги короля Георга V – королевы Марии.

Она хотела сделать копию диадемы своей бабушки Августы, герцогини Кембриджской (видимо, поэтому эту тиару часто называют еще и "Кембриджскими узелками любви"). Королева Мария любила столь нетривиальные дизайны и ради этого украшения разобрала одну из своих старых тиар.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также на Кэтрин был жемчужный браслет королевы Елизаветы II и серьги с жемчужными подвесками также принцессы Дианы, а в руках она держала клатч от Alexander McQueen, которые она уже носила ранее. На платье была брошь и лента королевского Викторианского Ордена. Обута принцесса была в туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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