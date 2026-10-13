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В платье любимого бренда Кейт Миддлтон: принцесса Раджва сходила на праздничное мероприятие
Принцесса Раджва посетила с мужем кронприцем Хусейном празднование 10-летия фонда Guardian of the Covenant Foundation.
Видео в своем Instagram аккаунте опубликовал ее муж — кронпринц Хусейн.
Принцесса Раджва была одета в трикотажное платье миди в рубчик темно-синего цвета с цветочной аппликацией и поясом от Self Portrait, у нее в руках был клатч Knot от Bottega Veneta из плетеной сетки, а обута принцесса была в золотистые мюли Malone Souliers с цветочной вышивкой.
Напомним, ранее мы показывали, в каком стильном образе принцесса Раджва вместе с кронпринцем Хусейном посещала образовательное учреждение.
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