В платье любимого бренда: королева Летиция появилась на публике в наряде, который носила пять лет назад

Королева Испании Летиция вчера вечером посетила Королевскую инженерную академию в Мадриде и появилась на публике в платье, которое уже надевала ранее.

50-летняя королева-консорт была в монохромном платье миди от испанского бренда Felipe Varela. Белое платье с вышитым черным цветочным узором и воротником-стойкой и широким поясом Ее Величество надевала еще в 2017 году во время визита в Королевскую инженерную академию в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Вчерашний свой образ королева Летиция дополнила золотыми серьгами-гвоздиками, насыщенным макияжем глаз и губ в теплых оттенках и любимым золотым кольцом на пальце. В руках королева несла клатч, а обута была в черные туфли-лодочки из кожи.

Ее Величество присутствовала на инаугурации избранных академиков Елены Гарсии Армады и Аны Конесы Сегарра.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем ранее Летиция присутствовала на мероприятии, посвященном Всемирному дню психического здоровья, куда прибыла в синем платье в разноцветный горох от Massimo Dutti. Дополнила аутфит королева красными туфлями и клатчем.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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