В платье любимого бренда: принцесса Беатрис побывала на свадьбе в Нью-Йорке
Принцесса Беатрис посетила свадьбу друзей в Нью-Йорке, где появилась в одном из своих любимых мерцающих нарядов.
Это темно-синее платье цвета металлик, обтягивающее фигуру и с рюшами на подоле от The Vampire’s Wife. Наряд Беа носила уже несколько раз на публичных мероприятиях.
К примеру, в таком образе принцесса Беатрис появилась на свадьбе своей близкой подруги, а фото было опубликовано в Instagram. Тогда внучка королевы Елизаветы II подобрала к наряду цветной прямоугольный клатч.
Принцесса Беатрис любит этот бренд и достаточно часто появляется в нем на разных публичных мероприятиях. Например, носила платье от бренда на частном показе «Габриэль Шанель. Манифест моды» в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2023 году, куда приехала со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.
