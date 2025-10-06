В платье любимого бренда принцессы Кейт: бельгийская наследница престола блистала на банкете

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Реклама

23-летняя принцесса Елизавета выбрала для торжественной части церемонии темно-синее платье миди с вырезом «лодочка», декором на верхней части наряда от Natan Couture и обула черные туфли-лодочки Jimmy Choo.

Принцесса Елизавета в платье Natan Couture / © Associated Press

А на банкете появилась в платье любимого бренда принцессы Уэльской Кэтрин — Jenny Packham. Вечернее серебристое макси-платье было расшито камнями, его девушка сочетала с туфлями-лодочками Giorgio Armani и антикварной бриллиантовой тиарой, которая является подарком ее родителей — короля Филиппа и королевы Матильды — на 18-летие принцессы.

Принцесса Елизавета, великая герцогиня Стефания, великий герцог Гийом и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Выглядела Елизавета весьма изящно, хотя и не так броско, как ее 21-летняя коллега — принцесса Нидерландов Катарина-Амалия, появившаяся на банкете в пышном бальном платье от бренда Monique Lhuillier, которое было полностью расшито пайетками и бисером. На голове у принцессы также красовалась диадема.