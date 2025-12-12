В платье любимого бренда принцессы Кейт: наследница нидерландского престола блистала на банкете

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб и первая леди Сюзанна Иннес-Стубб прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом, вчера их встречали король Виллем-Александр и королева Максима, а на банкете вечером во дворце появилась и принцесса Оранская Амалия.

Девушка блистала в элегантном тюлевом платье цвета шампанского от Jenny Packham, с пышной юбкой, вірезом на декольте и шалью в тон платья, которая была накинута на ее обнаженные плечи.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

В волосах у принцессы Амалии была бриллиантовая повязка. Она надела его впервые, это одно из украшений, которые недавно демонстрировала ее мать — королева Максима — во время своего государственного визита в Суринам.

В дополнение к повязке принцесса Амалия также надела красивое бриллиантовое колье, точно такое же, как и ее мать на коронационном ужине в 2013 году. На запястьях девушки было несколько браслетов, а на пальцах несколько колец. Волосы принцесса распустила и уложила красивыми волнами, сделала вечерний макияж и светлый маникюр.

Принцесса Амалия, первая леди Сюзанна Иннес-Стубб, президент Александр Стубб, король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Ее мама Максима появилась на банкете в красном платье и свадебной тиаре своей свекрови.