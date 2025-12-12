- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье любимого бренда принцессы Кейт: наследница нидерландского престола блистала на банкете
Наследная принцесса Катарина-Амалия посетила государственный банкет в честь визита президентской четы Финляндии.
Президент Финляндии Александр Стубб и первая леди Сюзанна Иннес-Стубб прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом, вчера их встречали король Виллем-Александр и королева Максима, а на банкете вечером во дворце появилась и принцесса Оранская Амалия.
Девушка блистала в элегантном тюлевом платье цвета шампанского от Jenny Packham, с пышной юбкой, вірезом на декольте и шалью в тон платья, которая была накинута на ее обнаженные плечи.
В волосах у принцессы Амалии была бриллиантовая повязка. Она надела его впервые, это одно из украшений, которые недавно демонстрировала ее мать — королева Максима — во время своего государственного визита в Суринам.
В дополнение к повязке принцесса Амалия также надела красивое бриллиантовое колье, точно такое же, как и ее мать на коронационном ужине в 2013 году. На запястьях девушки было несколько браслетов, а на пальцах несколько колец. Волосы принцесса распустила и уложила красивыми волнами, сделала вечерний макияж и светлый маникюр.
Ее мама Максима появилась на банкете в красном платье и свадебной тиаре своей свекрови.