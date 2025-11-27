В платье любимого бренда свекрови: принцесса Раджва появилась на торжественном мероприятии с мужем

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Мероприятие, проходившее по вечернему дресс-коду, продемонстрировало новый образ Раджвы, сочетающий традиционный иорданский стиль с нотками роскоши.

Принцесса надела голубое платье с пришитой накидкой, сшитом на заказ брендом Eman Al Ahmed. Это один из местных брендов, который одевает ее свекровь, королеву Иордании Рани. Наряд был украшен контрастной геометрической вышивкой металлизированной серебристой нитью, имел V-образный вырез, А-образный низ и широкие рукава, дополненные интегрированной накидкой. Принцесса подобрала к нему тонкое ожерелье на шею и кольцо с сапфиром, надела серьги-колечки с бриллиантами и сделав легкий макияж. Раджва собрала часть волос заколкой и улыбалась.

Напомним, ранее мы показывали, как королева Рания посетила мероприятие в Иорданском университете, посвященное двадцатой годовщине Королевской ассоциации по повышению осведомленности в вопросах здоровья, куда приехала в очень стильном луке.

