В платье любимого фасона и браслете, который не снимает: королева Камилла посетила фестиваль

19 сентября королева Камилла посетила открытие фестиваля «Читальный зал королевы» в Чатсуорт-хаусе в Бейкуэлле. Поместье Чатсуорт-хаус было одним из мест съемок экранизации романа «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдьеном в главных ролях.

«Читальный зал королевы», основанный Камиллой в 2023 году, — это благотворительная организация, призванная воспевать и пропагандировать чтение.

На мероприятии королева появилась в черном платье в трендовый белый горошек своего любимого фасона и от бренда Fiona Clare Aldridge, с которым давно сотрудничает. Также образ Камилла дополнила светлыми туфлями и любимым браслетом, который никогда не снимает от Van Cleef & Arpels.

Во время фестиваля королева встретилась с рядом известных личностей, выступила с речью и приняла участие в дискуссии о положительном влиянии чтения на психическое здоровье с людьми, которых поддерживает местная благотворительная организация The Elm Foundation, помогает жертвам домашнего насилия.

Напомним, что несколькими днями ранее королева в наряде от Fiona Clare Aldridge — длинном вечернем платье «королевского синего» цвета появилась на торжественном ужине в Виндзорском замоке, организованом в честь президента США Дональда Трампа.