В платье-макси и без помолвочного кольца: леди Амелия Виндзор на мероприятии в Лондоне
Британская аристократка посетила светское мероприятие в Лондоне.
Леди Амелия Виндзор, о помолвке которой недавно писала западная пресса, появилась сегодня на презентации Valo, нового самолета с нулевым уровнем выбросов компании Vertical Aerospace, в отеле The Pelligon, Canary Wharf, в Лондоне.
Девушка приехала на мероприятие в черном макси-платье без бретелек, расшитом золотой аппликацией и обула любимые кожаные лофери от Miu Miu. Амелия дополнила свой лук золотой цепочкой с буквой «А» на шее и несколькими серьгами, а вот помолвочного кольца на ее пальце мы пока что не заметили. Волосы мисс Виндзор были распущены, а на лице — легкий повседневный мейк-ап.
Напомним, ранее мы писали, что леди Амелия, занимающая 44-е место в линии престолонаследия, является дочерью графа и графини Сент-Эндрюс, встречается с застройщиком Олли Льюисом с 2023 года, и он, якобы, сделал ей предложение. Впрочем, сама девушка пока что эту информацию не подтвердила.