В платье малинового цвета: пресс-секретарь Байдена в ярком образе предстала перед журналистами

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб нарядом красивого оттенка.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в ярком образе. На Карин было обтягивающее закрытое платье малинового цвета с декоративными пуговицами на одном плече.
Аутфит она дополнила фирменными кудрями, макияжем с бронзово-персиковыми тенями на веках и любимыми золотыми серьгами-гвоздями.
Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер пришла на пресс-брифинг в платье светло-лимонного цвета.
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