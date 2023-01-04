В платье малинового цвета: пресс-секретарь Байдена в ярком образе предстала перед журналистами

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Перед журналистами она предстала в ярком образе. На Карин было обтягивающее закрытое платье малинового цвета с декоративными пуговицами на одном плече.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила фирменными кудрями, макияжем с бронзово-персиковыми тенями на веках и любимыми золотыми серьгами-гвоздями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Жан-Пьер пришла на пресс-брифинг в платье светло-лимонного цвета.

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