В платье Max Mara и золотых украшениях: герцогиня Эдинбургская на приеме в Киеве

Герцогиня Эдинбургская Софи прибыла с неожиданным визитом в Украину.

Вчера Софи провела время в Буче и Ирпене, где посетила мемориал жертв, пострадавших от российского вторжения и побывала в Семейном центре общественной организации "Спасти Украину".

Герцогиня Эдинбургская Софи в Буче / Фото: Associated Press

Также герцогиня Эдинбургская встретилась в Киеве с президентской четой Зеленских и посетила с первой леди Украины Софийский собор в Киеве.

Герцогиня Эдинбургская Софи и президент Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

А во время приема в резиденции посла Великобритании в Украине герцогиня Эдинбургская выступила с речью.

Герцогиня Эдинбургская Софи выступает с речью во время приема в резиденции посла Великобритании в Украине в Киеве / Фото: Associated Press

Там Софи появилась в другом образе – макси-платье из шелкового крепдешина с цветочным принтом стоимостью 1390 долларов от Max Mara. Образ Ее Высочество дополнила золотой цепочкой с подвеской, серьгами с камнями, несколькими золотыми браслетами на запястьях, белокурые волосы распустила и сделала легкий дневной макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи выступает с речью во время приема в резиденции посла Великобритании в Украине в Киеве / Фото: Associated Press

Отметим, герцогиня Софи стала первой британской королевской особой, посетившей Украину после полномасштабного российского вторжения. Король Чарльз III, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские неоднократно публично поддерживали Украину. Поддерживала нас и покойная королева Елизавета II.

Герцогиня Эдинбургская Софи и Елена Зеленская во время встречи в Офисе президента в Киеве / Фото: Associated Press

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