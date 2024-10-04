В платье-майке и серьгах Bottega Veneta: Меган Маркл с мужем побывала на Ямайке

На снимке, опубликованном в социальных сетях ямайским музыкантом Ричи "Da GadFada" Чаплином, изображены герцог и герцогиня Сассекские.

Фото было сделано во время визита пары на Ямайку в январе для посещения премьеры фильма "Боб Марли: Одна любовь".

Меган Маркл запечатлена в длинном платье-майке от Chloe и дополнила его коричневым замшевым клатчем от Cesta Collective, а также парой маленьких золотых серег-капель от Bottega Veneta.

Герцогиня уже надевала это платье во время своего и принца Гарри отпуска на Карибах несколькими месяцами ранее.

Принц Гарри одет в белую рубашку и брюки цвета хаки с поясом.

Напомним, недавно герцог Сассекский посещал Великобританию, прибыв на церемонию WellChild Awards. Сын короля Чарльза является давним покровителем WellChild, национальной благотворительной организации, которая помогает тяжелобольным детям и их семьям по всей Великобритании. Выступая на сцене Гарри упомянул и о своих трудностях отцовства.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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