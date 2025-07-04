В платье-миди и белом жакете с цветком: принцесса Елена посетила конные соревнования

Принцесса Елена / © Getty Images

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Старшая сестра короля Филиппа VI посетила конные соревнования CHIO Aachen Media Night в Ахене.

Инфанта приехала в платье длины миди в мелкий принт и с V-образным декольте, и белом удлиненном жакете с крупным черным цветком на груди. На шее у принцессы было украшение с кольцом, в руках она несла маленькую черную сумка на ремешке-цепочке, несколько колец было на пальцах и серьги-висюльки в ушах.

Принцесса Елена / © Getty Images

У Елены были распущены волосы и легкий макияж был на лице.

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Отметим, принцесса Елена любит носить разные украшения с цветами. К примеру, она появилась на церемонию вручения наград Фонда MAPFRE в Casino de Madrid в Мадриде в кардигане, к которому была прикреплена цветочная брошь и юбке длины миди.